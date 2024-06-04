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snidel リブベアワンピース　サイズ0 (S) ピンクベージュ
商品番号 I47830599280
商品名

snidel リブベアワンピース　サイズ0 (S) ピンクベージュ
ブランド名 スナイデル
特別価格 税込 8,722 円
在庫状況 あり

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商品詳細

今、着るのに丁度良いです。もう少し寒くなったらカーディガンを羽織って。2023春夏snidel（スナイデル）リブベアワンピース新品タグ付き定価26950円■カラー：PBEG■サイズ：0(S)■素材：表地:ポリエステル100%/リブ部分:ナイロン36%、綿31%、レーヨン26%、絹4%、ポリウレタン3%/裏地:ポリエステル100%■0(S)：着丈124cmバスト92cm袖丈49cm肩幅29cm前下がり17.5cmウエスト52cm上端68cm裾幅200cm⭕️即購入#スナイデル#ロングワンピース#フレア#リブワンピースプロポーションボディドレッシング
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