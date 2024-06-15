極美品⭐️ジャンポールゴルチエ ニット切り替え ギャザー ロングワンピース 黒

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＊匿名配送＊フォロー割◎＊返品送料無料＊値段交渉や不明な点がある場合は、対応していますので気軽にコメント下さい！☆毎日更新中☆#HIROの中古ファッション用品はこちらへ！《アイテム》ジャンポールゴルチエJeanPaulGAULTIERニット切り替えギャザーロング丈イタリア製ロングスリーブ長袖ワンピースブラックSサイズビッグシルエット＊大手リサイクルショップにて購入しました《状態》傷や汚れなく、綺麗な状態です^_^《生地》ウールレーヨン《カラー》ブラック黒《サイズ》表記サイズ:Sサイズ肩幅:42cm身幅:39cm袖丈:62cm着丈:91cm＊平置き実寸になります。＊着画はお断りさせて頂きます。ご了承ください。《発送方法》簡易包装にて2〜3日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。また、遅れる際は連絡させて頂きます。《保管場所》クローゼットの中で保管していました！《ペット・喫煙者》いません！＊ご購入前にプロフィールをご覧ください^_^＊＊他フリマサイトでも掲載していますので、急遽削除する場合がございます。ご了承ください。＊《管理番号》01-23-8-44-822ri3065324006