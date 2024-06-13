【新品 未使用】春デニム　スキッパーシャツ (ブルー M)

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ご覧頂きありがとうございます(*^▽^*)カラー：ブルーサイズ：MID：ORB150-ST003-BL◆出品している商品は、ほとんど新品・未使用品(着ていないもの)が中心です。◆出来るだけ小さくして発送致します、ご理解お願い致します。◆カテゴリーを変えて出品しています、他カテゴリーで売り切れた場合にはご了承ください。◆写真は全面掲載するよう心がけており、少しでも気づいた点は接写、コメント記載しておりますので、ご自身で画像を確認し、自己責任の上でご購入頂ければ幸いです。新品未使用でも保管中の変化を伴うものもあります、よくご確認くださいませ。◆掲載されている全ての商品(画像)はできるだけ実物に近くなるよう努力して撮影していますが、パソコンモニターの設定及び環境などの事情により若干実物と異なる場合がございます、ご了承ください。◆採寸サイズは実際の商品を平置きで計測したものです。多少の誤差はご了承くださいませ。おまとめ買い、可能なものはご相談で値引きします。Charisの出品一覧または↓ご覧ください！！#Charisトップ春夏秋冬季節の変わり目梅雨トップスブラウスシャツチュニックインナー襟衿えりなしノーカラー長袖グレーモノトーン黒柄無地シンプルM938fFreeフリーSLレディースボトムOLカジュアルタウンスカートパンツユナイテッドアローズ/ジャーナルスタンダード/イエナIENA/ノーリーズ/バビロン/フレイアイディー/ドゥーズィエムクラス/アダムエロペ/エミ/オデットエオディール/ガリャルダガランテ/ナノ・ユニバース/ミラオーウェンGUジーユー/osharewalkerオシャレウォーカー/Pierrotピエロ/Re:EDITリエディ/cocaコカ…等お好きな方に♡