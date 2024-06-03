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ラルフローレン Tシャツ M レディース キッズ 170 グリーン系
商品番号 F25536467281
商品名

ラルフローレン Tシャツ M レディース キッズ 170 グリーン系
ブランド名 ラルフローレン
特別価格 税込 1,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ラルフローレンのTシャツです。サイズは、キッズ170ですが大人女性が着られるサイズです。お色は、4枚目の画像が1番近くなります。エメラルドグリーンのようなお色になります。着用回数は、1回程度です。着用する機会があまり無いため、お譲り致します。平置きで、着丈約69cm、身幅約46cm、肩幅約44cm。正規店にて購入。
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