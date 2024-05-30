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カラー···ピンク袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー2022年夏に購入した、Ungridの半袖シャツになります♡一枚で着ても可愛いですしキャミワンピースの上から羽織っても可愛いです！半袖の袖も少し長めになっているので二の腕もしっかり隠せます！まだまだ暑いので重宝するかと思われます♡ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー