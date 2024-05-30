新作入荷❣️裾シャーリングフリルジョーゼットプルオーバー　ベージュ　frene

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裾シャーリングフリルジョーゼットプルオーバー colorベージュ新作入荷❣️定価¥8800→期間限定早割❣️¥4250数量限定完売品即購入ok!新品未使用品」トップスのみ価格となります✴︎Freneと同じ型の人気商品！これからの秋にも活躍してくれるアイテムとなります。colorはベージュですリピーター様割引始めました♡ご購入の際はリピーターとコメントください他サイトにだしてるねで、予告なく出品終了になることもあります。ご了承ください#♡Likeme♡select他の商品も是非ご覧ください♡2点同時購入割引き【商品について】立体的なシャーリングフリルがモードなアクセントになったジョーゼット素材のプルオーバー。スリット仕様の袖口にはパールが施されており手元を印象付けます。セットインスリーブで切り替えたシンプルな身頃によって裾のデザインが際立ち、ゆとりのあるヘムラインが腰まわりをカバー。大人のモードスタイルを堪能できる存在感のある１着です。・素材：本体：ポリエステル95％ ポリウレタン5％ 裏地：ポリエステル80％ ポリウレタン20％【サイズガイド】着丈：64cm 肩幅：37cm 身幅：50cm 袖丈：53cm 袖口幅：12cm 天幅：17cm ※平置き採寸です、多少1〜２cmの誤差がある場合がございます。 予めご了承ください。・モデル身長：166cmフラーネFreneエルウェル︎Elwelネージュneigeザラzaraヨリyoriトレフルプラスワン trefle+1マチャットmachattバースデーバッシュBIRTHDAYBASH.ピッチンPICCINフィットモアfitmore