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新作入荷❣️裾シャーリングフリルジョーゼットプルオーバー　ベージュ　frene
商品番号 Q65231678737
商品名

新作入荷❣️裾シャーリングフリルジョーゼットプルオーバー　ベージュ　frene
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 1,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

裾シャーリングフリルジョーゼットプルオーバー　colorベージュ新作入荷❣️定価¥8800→期間限定早割❣️¥4250数量限定完売品即購入ok!新品未使用品」トップスのみ価格となります✴︎Freneと同じ型の人気商品！これからの秋にも活躍してくれるアイテムとなります。colorはベージュですリピーター様割引始めました♡ご購入の際はリピーターとコメントください他サイトにだしてるねで、予告なく出品終了になることもあります。ご了承ください#♡Likeme♡select他の商品も是非ご覧ください♡2点同時購入割引き【商品について】立体的なシャーリングフリルがモードなアクセントになったジョーゼット素材のプルオーバー。スリット仕様の袖口にはパールが施されており手元を印象付けます。セットインスリーブで切り替えたシンプルな身頃によって裾のデザインが際立ち、ゆとりのあるヘムラインが腰まわりをカバー。大人のモードスタイルを堪能できる存在感のある１着です。・素材：本体：ポリエステル95％　ポリウレタン5％　裏地：ポリエステル80％　ポリウレタン20％【サイズガイド】着丈：64cm　肩幅：37cm　身幅：50cm　袖丈：53cm　袖口幅：12cm　天幅：17cm　※平置き採寸です、多少1〜２cmの誤差がある場合がございます。　予めご了承ください。・モデル身長：166cmフラーネFreneエルウェル︎Elwelネージュneigeザラzaraヨリyoriトレフルプラスワン　trefle+1マチャットmachattバースデーバッシュBIRTHDAYBASH.ピッチンPICCINフィットモアfitmore
http://narcologia.ru/goods/capitation130908.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial895416.html
http://narcologia.ru/goods/reflector322664.html
新作入荷❣️裾シャーリングフリルジョーゼットプルオーバー　ベージュ　frene
【新作入荷】裾シャーリングフリルジョーゼットプルオーバー 2023 ...
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即納]裾シャーリングフリルジョーゼットプルオーバー – Frene
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新作入荷】裾シャーリングフリルジョーゼットプルオーバー 2023新作 ...
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