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グレースコンチネンタル　ノースリーブブラウス花柄イエロー
商品番号 Y39797836998
商品名

グレースコンチネンタル　ノースリーブブラウス花柄イエロー
ブランド名 グレースコンチネンタル
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●商品　花柄ノースリーブ裾フリルブラウス●ブランド　グレースコンチネンタルGRACECONTINENTAL●カラー黒字にイエローグリーンの大判花柄●定価22000円●サイズ36S裏地サイズ着丈53バスト82肩幅33袖口36首周り48●裏地あり●着脱　背中ファスナー●裾　三段フリル●素材ポリエステル100%●写真にて汚れ等ご確認いただき、中古品にご理解くださいますようお願いいたします。カラー···イエロー袖丈···袖なし柄・デザイン···花柄季節感···春、夏
http://narcologia.ru/goods/organization848862.html
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