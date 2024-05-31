グレースコンチネンタル　ノースリーブブラウス花柄イエロー

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商品詳細
●商品 花柄ノースリーブ裾フリルブラウス●ブランド グレースコンチネンタルGRACECONTINENTAL●カラー黒字にイエローグリーンの大判花柄●定価22000円●サイズ36S裏地サイズ着丈53バスト82肩幅33袖口36首周り48●裏地あり●着脱 背中ファスナー●裾 三段フリル●素材ポリエステル100%●写真にて汚れ等ご確認いただき、中古品にご理解くださいますようお願いいたします。カラー···イエロー袖丈···袖なし柄・デザイン···花柄季節感···春、夏
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