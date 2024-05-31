ヴィンテージ レトロ フランス製 ドレープ フレア デザイン 半袖 ブラウス



格安SALEスタート】 YOKO CHAN CHAN YOKO ヨーコチャン ドレープ ... 格安SALEスタート】 YOKO CHAN CHAN YOKO ヨーコチャン ドレープ ...



TG294 1900年代フランス製フリルカラー七分丈袖ピケコットン ... TG294 1900年代フランス製フリルカラー七分丈袖ピケコットン ...



トップセラーワンピース待望の半袖ver.登場♪【MAISON BREEZE】ラウンドネック パフスリーブ ワンピース ぽわん袖 半袖 バルーンスリーブ トップセラーワンピース待望の半袖ver.登場♪【MAISON BREEZE】ラウンドネック パフスリーブ ワンピース ぽわん袖 半袖 バルーンスリーブ



フランス古着 60's レトロポップ トップス プルオーバー 花柄 ドット ... フランス古着 60's レトロポップ トップス プルオーバー 花柄 ドット ...



無地 白 半袖 ブラウス フラットカラー[16560] レトロワンピース古着 ... 無地 白 半袖 ブラウス フラットカラー[16560] レトロワンピース古着 ...



フランス古着 60's レトロポップ トップス プルオーバー 花柄 ドット ... フランス古着 60's レトロポップ トップス プルオーバー 花柄 ドット ...



フランス古着 60's レトロポップ トップス プルオーバー 花柄 ドット ... フランス古着 60's レトロポップ トップス プルオーバー 花柄 ドット ...



【ヨーロッパ古着】70年代フランス製 アイボリー X フロント フリル ヴィンテージ ブラウス 20FC416【レトロ古着】 【ヨーロッパ古着】70年代フランス製 アイボリー X フロント フリル ヴィンテージ ブラウス 20FC416【レトロ古着】



半袖ブラウス - 古着 通販 ヴィンテージ 古着屋 Dracaena ドラセナ 半袖ブラウス - 古着 通販 ヴィンテージ 古着屋 Dracaena ドラセナ



フランス古着 60's レトロポップ トップス プルオーバー 花柄 ドット ... フランス古着 60's レトロポップ トップス プルオーバー 花柄 ドット ...



ピンク花柄 二重襟長袖ブラウス 古着 used レトロ | FULLFILL ピンク花柄 二重襟長袖ブラウス 古着 used レトロ | FULLFILL



トップセラーワンピース待望の半袖ver.登場♪【MAISON BREEZE】ラウンドネック パフスリーブ ワンピース ぽわん袖 半袖 バルーンスリーブ トップセラーワンピース待望の半袖ver.登場♪【MAISON BREEZE】ラウンドネック パフスリーブ ワンピース ぽわん袖 半袖 バルーンスリーブ



TG297 1900年代フランス製フリルカラー・刺繍長袖コットンブラウス ... TG297 1900年代フランス製フリルカラー・刺繍長袖コットンブラウス ...



フランス古着 60's レトロポップ トップス プルオーバー 花柄 ドット ... フランス古着 60's レトロポップ トップス プルオーバー 花柄 ドット ...



used 透かし花柄♡アート柄生地♡レトロブラウス♡vintageブラウス www ... used 透かし花柄♡アート柄生地♡レトロブラウス♡vintageブラウス www ...

⚫︎フォロー割引き☆¥10000以上→¥400引き☆¥5000以上→¥200引き☆¥5000未満→¥100引き⚫︎まとめ買い割引き☆2点→¥200引き☆3点→¥300引き☆4点→¥400引き...お手数ですが、割引きの適用は購入前にコメント欄よりお伝えくださいませ。#WhiteVintageその他のシャツ・ブラウスはこちら#WhiteVintageその他のアイテムはこちら＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊《カラー》ホワイト(白)《サイズ》M～L相当《平置き実寸》着丈:79cm肩幅:44cm身幅:50cm裾幅:72cm袖丈:26cm袖幅:20cm《素材》おそらくレーヨン《備考》生地は薄手で柔らかく、滑らかな肌触りです。画像7枚目の通り、極小さな汚れの個所があります。遠目や着用時にはほとんど分からない程度です。大きく目立つような汚れやダメージなどはありません。ユーズド品の為、説明や画像に無いわずかなものはご了承くださいませ。BSS-5《注意事項》実寸は素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。画像の色合いはご使用の機器によって若干違いが出る場合がございます。汚れやダメージなどの状態は感じ方に個人差がありますのでしっかりと画像をご確認ください。トラブルを避けるため、神経質な方や古着慣れしていない方の購入はご遠慮ください。