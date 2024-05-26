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商品詳細
マルニハンモックバッグMARNIFLOWERCAFE手織り機で一枚ずつ生地を制作したものです。現品限りの商品となります。とてもキレイで可愛いバッグですので、是非お手に取ってみてください。新品未使用品サイズ・・・横40cm,縦34cm,持ち手の高さ23cm素材・・・牛革、ポリエステル、コットンコロンビア産海外製の並行輸入品ですので、ご理解いただける方のみお取引をお願い致します。丁寧に検品した後に出品・発送させて頂きます。#マルニ#フラワーカフェ#ハンドバッグ#手提げ#ハンモックバッグ
http://narcologia.ru/goods/organization368562.html
http://narcologia.ru/goods/plaque474707.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion994778.html
【即日発送】FLOWER CAFE マルニ フラワーカフェ ハンモックバッグ
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