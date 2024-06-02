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パーティ用ビーズバック
商品番号 P28112831270
商品名

パーティ用ビーズバック
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 5,635 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。おしゃれなビーズのバックです。とても丁寧な作りで高価で上品なものです。大変気に入っていましたが使用機会がなく出品することにしました。これからの季節パーティや結婚式などの装いにいかがでしょうか。友人の披露宴に２回使用、中に少し折り目のようなキズ？がありますが他はとてもきれいです。サイズ（素人採寸お許しください）横17cm口部10cmマチ６センチ持ち手チェーン約42cmUsed品につきご理解いただける方よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/freshman445256.html
http://narcologia.ru/goods/passivity975683.html
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