フルラ ハンドバッグ トートバッグ 2way 黒色 オールレザー リンダ

ご覧いただきまして誠に有難うございます。FURLAの2wayバッグを出品させていただきます。丁度良いサイズ感で通勤、通学、日常使い等様々な場面でお使いいただけます！ショルダー紐、保存袋も付属いたします。非常に状態も良く目立つ傷や汚れもなくまだまだ綺麗にご使用いただけます！【サイズ】縦21cm×横31.5cm(底24cm)×マチ11cm※多少の誤差はご了承ください。カラー：ブラック(黒)素材：サフィアーノレザーファスナーポケットオープンポケット2点是非ともご検討いただければ幸いでございます。何卒よろしくお願いいたします。ショルダーバッグ/チャーム/台形/ハンドバック/トートバック/レディース/手提げ/無地/本革/シンプル/fulrasg/f/5000l07262023カラー...ブラック種類...ハンドバッグ特徴...2way



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