LEE メルシーボーク　デニムサロペット　ジャンパースカート

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商品詳細
・Leeとメルシーボークのデニムサロペット・一目惚れし、購入の決意が固まった頃には店頭では売り切れ、メルカリにて購入・左胸のボタンは外れてしまい、別途購入したものをつけています（写真3.4.5を確認ください）・お気に入りでしたが、子育て中、伸縮性が乏しく子育てには向かないな、と思い手放します・目立つ汚れ解れはありませんが、素人保管であることをご理解ください季節感...春,秋,冬
http://narcologia.ru/goods/Persia539188.html
http://narcologia.ru/goods/procurement261833.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless64159.html
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