K10マンテル・トグルY字ロング2wayネックレス イエローゴールド

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K10マンテル・トグルY字ロング2wayネックレスイエローゴールド全長70㎝K10カット入りチェーン幅1.9㎜K10角線ヒネリ マンテル直径約8㎜K10トグル長さ約12.5㎜K10刻印ありK10チェーンは幅1.9㎜のカット模様入りで全体にキラキラ輝きます！流行りのマントル金具は長さ調節可能で、前後着用可能で、いろいろなデザインを楽しめます！素材は国内大手貴金属業者より入荷の全て本物のK10製品でございます特別商品ですので返品はご遠慮下さい(m__)mK10マンテル、トグルは一番最後写真のデザインの物に変更になりますアクセサリーペーパーBOXにお入れしますお値打ち品の為ネコポス発送になります。プラス300円でヤマト宅急便コンパクトに変更します。コメントにて料金変えますので、購入前にご連絡下さいm(__)m材質···K10(10金)