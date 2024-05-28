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マークテトロ　ボストンテリア　2wayトートバッグ　ショルダーバッグ
商品番号 L75713145754
商品名

マークテトロ　ボストンテリア　2wayトートバッグ　ショルダーバッグ
ブランド名 ディズニー
特別価格 税込 2,304 円
在庫状況 あり

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商品詳細

marctetroマークテトロのボストンテリア2wayトートバッグ　ショルダーバッグです。犬好きさん、ボストンテリアお好きな方におすすめです。☆マーク・テトロ☆マーク・テトロ（marctetro）はカナダ出身のイラストレーターで絵本作家として活躍中彼のドローイングがプリントされたトートバッグはニューヨークで一躍人気に。ディズニーも注目し101匹ワンちゃんの絵本にも採用されるなどの多彩な才能の持ち主のアーティストです。●サイズ●（約）W240xH250xD70mmショルダー全長（金具含む）102.5cm＊素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。バッグ内に内ポケット（ジップ付）×1若干の型崩れ、横部分一部汚れ、持ち手部分に点状の汚れ、小さな歪み（お写真9枚目下、10枚目参考になさって下さい）が全体的には使用感の少ない美品です。中古品ですので細かな点気になる方はご遠慮下さい。
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