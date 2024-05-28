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【未使用】9990円ZARA フラワー柄ロングワンピース
商品番号 H78783845867
商品名

【未使用】9990円ZARA フラワー柄ロングワンピース
ブランド名 ザラ
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ZARA花柄プリントミディ丈シャツワンピース未使用タグなし9990円Lサイズ着丈131センチインナーキャミあり綺麗なグリーンの薄っすら透けるシアー素材のワンピースです前開きなので羽織としても使えますこちらはSALE対象外で完売した商品です家庭内保管にご理解下さいプロフィールお読みください柄・デザイン···花柄カラー···グリーン★
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