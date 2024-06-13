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K18YG イニシャル アルファベット ペンダント トップ E e 新品
商品番号 B30525785355
商品名

K18YG イニシャル アルファベット ペンダント トップ E e 新品
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 5,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スヌーピー文字のアルファベットをかたどった、ペンダントトップです。1mm近い厚みで、しっかりとした造りとなっています。※画像にあるネックレスチェーンは付属しません。こちらの出品内容はペンダントトップのみとなっておりますので、ご注意ください。・マテリアル：トップ、バチカン部分すべて18金イエローゴールド・サイズ：約15.8mm(H/バチカン含む）×8.2mm(W)×0.9mm(D)・重量：約0.7g(バチカン含む)・トップ裏側は鏡のような鏡面仕上げです・バチカン内径：約5.1mm×3.8mm・真綿にくるみ、紙のピローケースに入れて、ネコポスにて発送予定です。簡易包装となりますので、ご了承ください。#金閣寺山梨在庫k1818k18金ゴールドネックレスネックペンダントトップトップヘッドイニシャルアルファベットcooperスヌーピー文字ギフトプレゼントプチプラ錆びないEe
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