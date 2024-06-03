アンテプリマ　ワンショルダー　ハンドバッグ　ワイヤーバッグ

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。こちらはアンテプリマ ワンショルダーハンドバッグになります。直営店舗にて購入いたしました。シンプルなデザインですが、チャームやスカーフなどのアレンジ次第でいろいろ楽しめるのが魅力。ドロップ型の滑らかで丸いシルエットが、コーディネートを華やかに仕上げてくれます。色はブラック。素材はPVCワイヤー。保存袋あり。4、5枚目の写真の通り開閉の際の傷が鍵の部分にありますが、ご使用には全く問題ございません。学校行事やお出かけにいかがでしょうか♪サイズ:【高さ】約18cm 【幅】約28cm 【ハンドルの長さ】約40㎝※発送方法はらくらくメルカリ便になります。※コメントの途中でもご購入くださった方を優先にお譲りさせていただきます。※発送前に点検はしておりますがあくまでも素人検品であることをくれぐれもご了承ください。※ご連絡なく出品を中止する場合もあります。ご了承ください。※すり替え防止の観点から購入後の返品はお受けいたしかねます。ご不明な点がございましたら購入前にコメントよりご質問くださいませ。以上、どうぞよろしくお願いいたします。#アンテプリマ#ワイヤーバッグ
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