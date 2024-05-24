バーバリー カシミヤ 100% ノバチェック マフラー ショール 150㎝

バーバリーカシミヤ100%ノバチェックマフラーショール150㎝ご覧いただきありがとうございます。ブランド：Burberry(バーバリー)商品名：Burberrysバーバリーカシミヤ100%マフラーショールノバチェックグレー定番のノバチェックがかわいい、ピュアカシミヤ100％のマフラー。ブラックやグレーなど、ダークカラーコーデの差し色にも。ユニセックスでお使いいただけます。【サイズ】長さ：150幅：26.5平置き実寸。着画はお断りいたします。【素材】カシミヤ100%【カラー】グレー系【状態】未使用品です。目立つキズ汚れはありません。まだまだたくさん使っていただけます♪神経質な方は購入をご遠慮下さいませ。出品にあたり、状態を確認しておりますが、素人判断ですので見落としなど有る場合もあります。【配送】折りシワがつく場合もありますが、ご了承ください。☆喫煙、ペットともにありません。☆環境により、写真と実物では色合いが若干違う場合がございます。ご了承くださいませ。☆商品到着後に、「思っていたものと違った」等の理不尽な理由での返品希望はご遠慮下さいませ。素材...カシミヤカラー...グレー柄・デザイン...チェック



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