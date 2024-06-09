jouetie ROXY バイカラーキャミチュニック ラインパンツ セットアップ



ROXY バイカラーキャミチュニック[品番：MKSW0036362]｜jouetie（ジュエティ）のレディースファッション通販｜SHOPLIST（ショップリスト）



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jouetie ROXY バイカラーキャミチュニック（ブルー）



jouetie ROXY バイカラーキャミチュニック（ベージュ）



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jouetie ROXY バイカラーキャミチュニック（ベージュ）



cameron｜ROXYのキャミソールを使ったコーディネート - WEAR

こちらジュエティ×ROXYコラボの『バイカラーキャミチュニック』と『ラインパンツ』のセットです。数年前に購入し、タグは取ってしまってますが新品未使用品です。自宅で保管してました。定価：（チュニック）6,600円（パンツ）7,700円カラー：ブルーサイズ：両方フリーサイズ（チュニック）バスト、総丈：78cm、73.5cm（パンツ）ウエスト、ヒップ、股上、股下、最小63cm最大106cm、73cm、29cm、75.5cm1990年に誕生した、ビーチカルチャーとアクティブライフスタイルを愛する女性のためのブランド「ROXY」とのコラボレーションが実現！【バイカラーキャミチュニック】バイカラーの夏らしいキャミチュニック。ピタッとしたシルエットでレトロ感を出し、胸元にはコラボならではのオリジナルモチーフを刺繍。肩ひもで長さを調節してミニワンピとしても着用でき、同じ配色のラインパンツとセットアップで着ても◎【ラインパンツ】jouetie(ジュエティ)で人気のイージーパンツにサイドにラインを加え、スポーティに仕上げました。定番のバラモチーフと、ROXYのロゴを組み合わせたコラボならではの刺繍がキャッチーな、他にはないパンツに。どんなトップスとも相性抜群で、同じ配色のキャミチュニックとセットアップでスタイリングするのもおすすめ。カラー···ブルーパンツ丈···フルレングス季節感···夏季節感···春、夏