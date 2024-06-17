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Ｘ209 収集家放出品　時代チベット仏像　鍍金仏
商品番号 P27564823133
商品名

Ｘ209 収集家放出品　時代チベット仏像　鍍金仏
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 11,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品をご覧頂き、有難うございます。必ず商品の状態を画像でご確認の上、ご検討をお願い致します。◆サイズ（約）高さ26㎝　横17㎝　奥行11㎝重量　2140g◆付属品：無どうぞ宜しくお願い致します。
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