新品◇ZARAペイズリー柄ロングワンピース

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商品詳細
ZARAのロングワンピースです。新品未使用品になります。サイズはＬ。ウエストはゴムになってます。サンダルでもブーツでも合わせやすいです。生地は透け感がありますが、裏地が付いています。定価 8990円新品ですが自宅保管になりますのでご理解ある方に。カラー···ブラック袖丈···長袖季節感···春、秋柄・デザイン···花柄#ZARA
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http://narcologia.ru/goods/insignificant58382.html
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