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ルイヴィトン　バンドー　M76235
商品番号 Y51725280158
商品名

ルイヴィトン　バンドー　M76235
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 7,285 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルイヴィトン　バンドー　M76235モノグラム・パターンを全体に散りばめたスタイリッシュなデザインです。シワと、タグなしが気になる方にはオススメできません。ただ、汚れ擦れ糸つりはほぼ目立たない状態です。サイズ：118cm×8cm
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