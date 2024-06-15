ルイヴィトン　バンドー　M76235

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商品詳細
ルイヴィトン バンドー M76235モノグラム・パターンを全体に散りばめたスタイリッシュなデザインです。シワと、タグなしが気になる方にはオススメできません。ただ、汚れ擦れ糸つりはほぼ目立たない状態です。サイズ：118cm×8cm
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バンドー・トリビュート トゥー S00｜ルイ・ヴィトン 公式サイト - M76235
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