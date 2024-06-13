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ルイヴィトン ポルトフォイユ イリス 二つ折り長財布 M60143 マヒナ
商品番号 Y72056250409
商品名

ルイヴィトン ポルトフォイユ イリス 二つ折り長財布 M60143 マヒナ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 32,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LOUISVUITTONルイヴィトン商品名　ポルトフォイユイリス二つ折り長財布形式番号M60143ラインマヒナカラー　ノワールシリアル　TN2189お問い合わせ番号　610493サイズ　約W：19cm×H：10.5cm×D：2.5cm仕様　ホック開閉札入れ×2小銭入れ×1カードポケット×14オープンポケット×1素材　アンプラントレザー付属品　箱・保存袋商品状態　僅かな擦れ汚れ、僅かな金具に小傷がございますが、とても綺麗な状態です。国内のルイヴィトンで購入したものです。G,p,up
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