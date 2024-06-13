ルイヴィトン ポルトフォイユ イリス 二つ折り長財布 M60143 マヒナ

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商品詳細
LOUISVUITTONルイヴィトン商品名 ポルトフォイユイリス二つ折り長財布形式番号M60143ラインマヒナカラー ノワールシリアル TN2189お問い合わせ番号 610493サイズ 約W：19cm×H：10.5cm×D：2.5cm仕様 ホック開閉札入れ×2小銭入れ×1カードポケット×14オープンポケット×1素材 アンプラントレザー付属品 箱・保存袋商品状態 僅かな擦れ汚れ、僅かな金具に小傷がございますが、とても綺麗な状態です。国内のルイヴィトンで購入したものです。G,p,up
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