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商品詳細
マイケルコース JETSETCHARMEWカメラバッグラージ-MKシグネチャーカラー：バレエマルチ新品・未使用品（タグ付き）です！緩衝材に包んで発送いたします。2022年1月にマルイウェブチャンネルにて購入しました。国内正規品です。定価：38500円[型番:32H1GT9C7O2618]人気のカメラバッグをシグネチャーロゴキャンバスでアップデートしたJETSETCHARMEWカメラバッグラージ-MKシグネチャー。スタイリッシュなデザインで、コーディネートのアクセントにおすすめです。便利な複数のスリップポケットを備えています。ショルダー:109.5cm～127.5cmサイズ：高さ16cm×幅23cm×まち5cm即購入◯マイケルコースショルダーバッグ ピンク
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マイケルコース カメラバッグ MKシグネチャー ピンク バレエマルチ-
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