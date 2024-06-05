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マイケルコース　カメラバッグ　 MKシグネチャー　ピンク　バレエマルチ
商品番号 J68090048144
商品名

マイケルコース　カメラバッグ　 MKシグネチャー　ピンク　バレエマルチ
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 5,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マイケルコース　JETSETCHARMEWカメラバッグラージ-MKシグネチャーカラー：バレエマルチ新品・未使用品（タグ付き）です！緩衝材に包んで発送いたします。2022年1月にマルイウェブチャンネルにて購入しました。国内正規品です。定価：38500円[型番:32H1GT9C7O2618]人気のカメラバッグをシグネチャーロゴキャンバスでアップデートしたJETSETCHARMEWカメラバッグラージ-MKシグネチャー。スタイリッシュなデザインで、コーディネートのアクセントにおすすめです。便利な複数のスリップポケットを備えています。ショルダー:109.5cm～127.5cmサイズ：高さ16cm×幅23cm×まち5cm即購入◯マイケルコースショルダーバッグ　ピンク
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