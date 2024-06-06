GATOR エレキギター用 ギグバッグ GT-ELECTRIC-BLK

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商品詳細
GATORゲーターエレキギター用ギグバッグTransitSeriesチャコールブラックGT-ELECTRIC-BLK【国内正規品】です。商品は未使用の新品です。「どんな移動手段でも快適に楽器を持ち運べるバッグ」をコンセプトに開発された、GATORが送る新たな提案[Transitシリーズ]楽器を保護する「Three-PointInteriorPaddingSystem」を採用パッド入りで取り外し可能なストラップX2本ブランドGATOR色ブラックスタイル外装:ブレンドファブリック留め具タイプファスナー商品寸法(長さx幅x高さ)106.7x15.2x38.1cm
http://narcologia.ru/goods/insignificant820082.html
http://narcologia.ru/goods/mythic237335.html
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