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PRADA 手帳ケース　SAFFIANOリボン 【レア】
商品番号 L51411422774
商品名

PRADA 手帳ケース　SAFFIANOリボン 【レア】
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 8,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

薄型の手帳ケースストラップ付き。内ポケットあり。カードポケット4段。箱（歪みあり）付き。ギャランティーカードあり。母子手帳、パスポートも入ります。今は販売されていない人気リボンシリーズの為、レア。早い者勝ちです。カラー···ブラック素材···本革
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