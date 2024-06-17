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商品詳細
薄型の手帳ケースストラップ付き。内ポケットあり。カードポケット4段。箱（歪みあり）付き。ギャランティーカードあり。母子手帳、パスポートも入ります。今は販売されていない人気リボンシリーズの為、レア。早い者勝ちです。カラー···ブラック素材···本革
http://narcologia.ru/goods/composite684654.html
http://narcologia.ru/goods/injure548067.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic650112.html
PRADA 手帳ケース SAFFIANOリボン 【レア】
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PRADA 手帳ケース SAFFIANOリボン 【レア】
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