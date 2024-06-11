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mimi ミミ 巾着バッグ
商品番号 T64272686400
商品名

mimi ミミ 巾着バッグ
ブランド名 ジャーナルスタンダードラックス
特別価格 税込 2,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···本革ご覧いただきありがとうございます●使用頻度10回程度●状態シワや形崩れ、目立たない細かな傷あります●大きさ広げた状態の横幅　約38㌢高さ　約28㌢発送はプチプチに包み、ビニール製の袋に入れ割れ物注意と上積み厳禁のシールを貼ってお送りします。ご検討をよろしくお願い致します
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