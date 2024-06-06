⭐️美品⭐️エルメス ポップアッシュミニネックレス

□ご入金確認後、即日〜1日で発送致します！□こちらで扱っている商品は確実に正規品です。万が一、コピー商品がありましたら返品・返金致します(^^)⭐️他にも主に人気のヨーロッパブランドを中心に出品しておりますので是非チェックしてみて下さい↓(^^)↓#結菜ブランドShop#結菜HERMES_Shop⭐️可愛いサイズのモチーフ、人気のアイテムです✨□商品名：HERMESポップアッシュミニネックレス□カラー：マロングラッセ、ローズゴールド金具□サイズ：約全長38cm□モチーフサイズ：約W0.6cm×H0.7cm□付属品：箱、保存袋☆正規品品質保証☆ブランド卸問屋様より購入しプロの鑑定士さんによる真贋鑑定済みの正規品しか取扱いしておりませんのでご安心してお買い求め下さい。☆ご注意点☆必ず画像のご確認お願い致します。商品ランクの通り中古品であることをご理解の上ご購入ください。画像に写りきれない細かなスレ傷等ある場合がございます。気になる点は事前にコメントでご確認ください。230517A1656E



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