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✨極美品✨フェラガモ レザー アクセサリーポーチ ガンチーニ金具 プレート金具
商品番号 U46353024066
商品名

✨極美品✨フェラガモ レザー アクセサリーポーチ ガンチーニ金具 プレート金具
ブランド名 サルヴァトーレフェラガモ
特別価格 税込 5,633 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■商品サルヴァトーレ・フェラガモSalvatoreFerragamoアクセサリーポーチハンドバッグレザー本革ガンチーニプレート金具自立ブラック■状態使用感少なめで綺麗な商品です✨※画像をご確認いただきご不明な点がございましたらお気軽にお声掛けください。※素人検品の為、多少の見落としはご容赦下さい。■サイズ横幅約22cm高さ約13cmマチ約10cm■カラー・柄ブラック■購入大手ブランド買取店のオークション(鑑定済み)■発送メルカリ便による匿名配送です。■その他中古品につきましては自宅保管、素人検品、素人採寸の誤差や中古にご理解がない方、完品をお求めの方は購入をお控えください。ご不明点等ございましたらコメントください。よろしくお願い致します。
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