メゾフル　メゾンドフルール　モノグラム　バッグ　ショルダー　ピンク　量産型

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商品詳細
カラー...ピンク種類...その他ショルダーバッグ素材...フェイクレザーメゾンドフルールのモノグラムハンドバッグ（ショルダー付き）になります。数回使用しましたが、状態は非常に綺麗です。素人保管ですので、気になる方はご購入をお控え下さい。ご希望の方には+2000円でメゾフルのショルダーバッグ（ピンク）をお付け致します。お気軽にコメント下さい。お値下げ交渉も受け付けております。#メゾンドフルール#メゾフル#モノグラム#ハンドバッグ#ショルダー#ピンク#量産型
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