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メゾフル　メゾンドフルール　モノグラム　バッグ　ショルダー　ピンク　量産型
商品番号 K45798630237
商品名

メゾフル　メゾンドフルール　モノグラム　バッグ　ショルダー　ピンク　量産型
ブランド名 メゾンドフルール
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...ピンク種類...その他ショルダーバッグ素材...フェイクレザーメゾンドフルールのモノグラムハンドバッグ（ショルダー付き）になります。数回使用しましたが、状態は非常に綺麗です。素人保管ですので、気になる方はご購入をお控え下さい。ご希望の方には+2000円でメゾフルのショルダーバッグ（ピンク）をお付け致します。お気軽にコメント下さい。お値下げ交渉も受け付けております。#メゾンドフルール#メゾフル#モノグラム#ハンドバッグ#ショルダー#ピンク#量産型
http://narcologia.ru/goods/passionate831913.html
http://narcologia.ru/goods/septet83119.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi384647.html
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