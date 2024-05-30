オールドグッチ　ショルダーバック

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商品詳細
オールドGUCCIグッチショルダーバッグ2つに別れていて、片側に内ポケットあり縦約18cm横約26~28cm幅約5cmショルダー紐約95cm内側、色落ちあり
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http://narcologia.ru/goods/symmetric884245.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei330071.html
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