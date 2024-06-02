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新作 CHANEL ビーチバッグ トートバッグ　ポーチ　タオル
商品番号 S51002126091
商品名

新作 CHANEL ビーチバッグ トートバッグ　ポーチ　タオル
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 79,650 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···綿(キャンバス/帆布)カラー···ホワイトトートバッグ種類···トートバッグ新品未開封CHANELアイボリーバッグ、ビーチタオル、ポーチ(取外し可能)3点セットですバック40×48×20㎝ポーチ22×20㎝タオル100×180㎝都内百貨店CHANEL直営店購入入荷数がとても少ないタオルバッグ店頭に出る事なく顧客完売コレクション毎に値上げになってます新品未開封です⁎✧新品未使用品ですが、自宅保管となります神経質な方はご遠慮くださいご購入後のキャンセル、返品はお断りしておりますマトラッセポーチ水着タオルブランケットショルダーバニティビーチバッグトートバッグタオルバッグ
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