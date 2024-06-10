極美品 FURLA レザー ショルダーバッグ 2way 金具 斜め掛け ブラック ...

○アイテムFURLAフルラハンドバッグトートバッグショルダーバッグワンショルダー2WAY肩掛けゴールド金具ファスナーロックホーボーロゴプレートロゴ型押しロゴプレートヴィンテージビンテージ vintageブラック黒○サイズタテ22cmヨコ26cmマチ10cmハンドル40cmショルダー紐100~110cm平置き実寸。着画はお断り致します。○状態多少の使用感はございますが、目立った傷や汚れなくまだまだ使用可能です！あくまでも古着ですのでご理解頂いた上でご購入ご検討ください。○アイテムの詳細FURLAのレザーショルダーバッグです。ハンドバッグの中でもかなり大容量でノートはもちろん、500mlのペットボトル、長財布を入れてもまだ余裕があります。バック自体も軽く、持ちやすくなっておりますが、丈夫で多く入れても問題ないと思います。○カラー黒ブラック○素材レザー○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入にプロフィールの確認をよろしくお願いします。No.@



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