期間限定値引！ケアプロディープ　CARE PRO DEEP

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期間限定！8/21(月)までのご注文で値引き価格でご提供いたします。22日以降はまた30,000円に戻します。品質に問題は一切ありません。超音波でトリートメントを髪の内部まで浸透させる人気美容家電です。今年の1月に購入しました。15回ほど使用しています。最後の写真にスクリーンショットがあります。動作確認済みです。何も問題なく使用できますので、ご安心ください。髪の毛を切ってしまい、髪の傷みがなくなったので使わなくなり、出品いたします。防水なので、お風呂の中で使えます。保証登録済みですので、1年以内(1月17日まで)に何かあれば領収書を一緒にお送りしますので、保証は可能です。ヘアアイロンではありません。超音波アイロン、超音波トリートメント、ホームケア専用、トリートメント浸透促進、美容室用、ヘアケア、人気、ヘアサロン用、くせ毛、癖毛、クセ毛、集中トリートメント、防水、コードレス部位···髪の毛電源方式···充電式防水···防水機能あり