【新品・未使用】【値下げ可◎】ミュゼ エピフォト スキンケアプロ 美容脱毛器

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※【購入前に必ずコメントください】ミュゼエピフォトスキンケアプロ美容脱毛器ご覧いただきありがとうございます。元値が10万です。以前購入しましたが、めんどくさくなって一回も使っていません。今年の春に脱毛を別サロンで予約し、使う機会がなくなったため、お譲りします。※【購入前に必ずコメントください】◎値段高額設定にしていますが、お値下げなど検討いたしますのでコメントして下さい。送料出品者負担です。カラー···ホワイトタイプ···光美容器、脱毛器部位···全身