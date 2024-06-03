【新品 未使用】Android 12 タブレット 10.4インチ BMAX

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⭐️1点限り！早い者勝ち⭐️スピード発送⭐️フォロー割あり(・̑◡・̑)ご覧いただきありがとうございます★★他にも多数出品中★★#たかちゃんの商品一覧はこちら-------✧商品説明✧-------◆シリーズ：BmaxI11Plus◆モデル番号：11Plus-16Gアップグレード版◆カラー：グレー◆ディスプレイサイズ：10.4インチ◆解像度：2000*1200Pixels◆CPUブランド：Unisoc◆CPU速度：‎2GHz◆RAM容量：‎16GB◆最大メモリ容量：‎16GB◆スピーカー：‎デュアルスピーカー内蔵◆通信形式：Bluetooth,Wi-Fi,セルラー◆ハードウェアプラットフォーム：‎Android◆OS：Android12◆商品の重量：‎460g◆GMS認証【最新Android12タブレット＆SIMカード対応】アプリの起動や切り替えが従来よりも速くなり、快適に操作できるようになります。UNISOCT616の強力な8コア高速処理チップを搭載し、A75アーキテクチャコアを使用、最大周波数は2.0Ghz対応、AnTuTu実行ポイントは255,000を超えます。ARMMailG57グラフィックプロセッサを使用しているので、人気のモバイルゲームをすごく滑らかに遊ぶことができます。本タブレットはAu、Docomo、Softbank、楽天などのSIMカードに適用されています【4GLTE通話可能wi-fiモデル】TDD+FDD4Gネットワークコール/インターネットをサポートし、VoLTEとキャリアアグリゲーションもサポートして、通話とインターネットへの同時アクセスを実現。2.4GHz/5GHzとBluetooth5.0に対応、高速で途切れにくいWi-Fiデュアルバンドをサポート、安定した通信と高速転送機能を備えます・新品・未使用品・即購入大歓迎・無言購入OK・24時間内発送#たかちゃんの商品一覧はこちら(*'▽')最後までご覧いただきありがとうございます1104090000/1082