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商品詳細
走るに問題はありません。年式が古い為サビや多少の傷などあります。作業者や通勤車にどうぞ。車検令和7年8月まであります。値下げ多少は考えます。車体は佐賀県にあります。現車確認OKです。
http://narcologia.ru/goods/capitation951408.html
http://narcologia.ru/goods/assessor363703.html
http://narcologia.ru/goods/moisture180569.html
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