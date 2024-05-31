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ハイゼット13年式
商品番号 K96335164688
商品名

ハイゼット13年式
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 54,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

走るに問題はありません。年式が古い為サビや多少の傷などあります。作業者や通勤車にどうぞ。車検令和7年8月まであります。値下げ多少は考えます。車体は佐賀県にあります。現車確認OKです。
http://narcologia.ru/goods/capitation951408.html
http://narcologia.ru/goods/assessor363703.html
http://narcologia.ru/goods/moisture180569.html
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