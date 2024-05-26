ジムニーJB23 バンプストップ50mm延長ブロック　マスターピース【未使用品】

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ジムニーJB23等 バンプストップ延長ブロック F、R（１台分セット） 50mm ブルーアルマイト マスターピース製 未使用品※写真6、7、8、9枚目はメーカーからの転載です。※適応車種はメーカーのページから引用した物で保証できる物では有りません。【フロント適応車種】JB64WJB74WJB23WJB33WJB43W【リア適応車種】JB64WJB74WJB23WJB33WJB43WJA12WJA22WJB32W※発送は宅急便コンパクトの予定ですが、ゆうパケットプラスになる場合もありますのでご了承下さい。