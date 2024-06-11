ヴェルファイア 20 ダウンサス　DF210

ヴェルファイア20前期2.4L2WDで使用していました。使用距離は4万キロになります。ヘタリは今の所見受けられません。メーカー名：TANABEタナベ商品名：タナベDF210ダウンサス車種：ヴェルファイア型式：ANH20W/ANH25WH20/5〜品番：ANH20WDK調整幅：F/R-45〜-55mm/-50〜-60mmアッパー：F/R3.0kg/mm7.4kg/mmバネ形状：Fバンプ品番：50-22備考：2.4L専用



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