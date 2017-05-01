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GPZ400F用 ステンレス製 フェンダーレスキット 新品
商品番号 P37952770101
商品名

GPZ400F用 ステンレス製 フェンダーレスキット 新品
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 5,292 円
在庫状況 あり

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商品詳細

(品番STF006)[[取付可能車種]適合車種はＧＰＺ４００Ｆ、ＧＰＺ４００Ｆ２になります。●素材はステンレス製（ＳＵＳ３０４）になります。●取り付け方法はノーマルフェンダーを取り外し、付け替えるだけですので簡単です。※値引き交渉や取り置き交渉などは一切致しません。※即購入ＯＫです！発送は基本的にはクロネコヤマトの送料込みで発送致します。宜しくお願いします。検）#旧車#カスタム#絶版車#レア#デカール#ステッカー#ホンダ#カワサキ#スズキ#ヤマハ
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