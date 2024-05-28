新品未使用 8連　ロッカースイッチ DC12/24V 電圧計　USBポート

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新品未使用8連ロッカースイッチDC12/24V12Vデジタル電圧計＋シガーソケットUSBポート付◎セット内容画像6のものがすべてです。説明書はなく使用、接続、取り付け等商品に関するサポートもできませんので予めご了承ください。使い方がわかる方のみご購入をお願い致します。海外製品のため細かな擦り傷などある場合があります。細部まで気にされる方は購入をお控え下さい。