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MACKIE ( マッキー ) MIX8 コンパクト・アナログミキサー
商品番号 V72129724762
商品名

MACKIE ( マッキー ) MIX8 コンパクト・アナログミキサー
ブランド名 マッキー
特別価格 税込 2,774 円
在庫状況 あり

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商品詳細

買ったけど結局使わなかったので探していた方はぜひよろしくお願い致します。使用回数1回接続したのみで使用してない購入時期1年前程で保管※画像3のように文字が擦れてる箇所があります箱、説明書無しMACKIEの品質、実績、技術を投入したコンパクトな8chアナログミキサー。全チャンネルに3バンドEQを装備。頑丈な金属製の筐体、高品位なパーツを採用。実績のあるMackieプリアンプはハイヘッドルーム、低ノイズを実現し、高品位なサウンドを提供します。■タイプ：アナログミキサー■モノラルチャンネル数：2■ステレオチャンネル数：2■EQ：3band(MONO)/3band(Stereo)■AUX：1■グループ（バス)：-■デジタルエフェクト：-■寸法（W×H×D）：198ｘ53ｘ244mm■重量：1.1kg■詳細：■8chアナログミキサー■6入力（マイク2、ステレオ2）■実績のあるハイヘッドルーム、低ノイズを実現した8チャンネルコンパクトミキサー■スタジオレベルのクォリティーを実現したマイク/ライン入力×2・ステレオパン、レベル、オーバーロードインジケーター・スタジオコンデンサーマイク対応可能なファンタム電源■ステレオライン入力　×2　（6.3φTRS）■すべての入力チャンネルにクリーンで正確な周波数特性を実現した3バンドEQ■AUXセンド　×1　AUXステレオリターン　×1　（6.3φTRS）■再生用入力端子　ステレオRCA　×1　録音用出力端子　ステレオRCA　×1■メインL/R出力■ヘッドホン端子　×1　ステレオコントロールルームアウト　×1■実績のある耐久性の高い頑丈なデザイン■持ち運び可能な超コンパクトサイズ種類···PAシステム
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http://narcologia.ru/goods/diamond210758.html
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