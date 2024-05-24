NRG製 クイックリリース、クイックロックセット

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。こちらはNRG製クイックリリース、クイックロックセットです。ハンドルボスとロッククイックリリースSRK-200BKカラーブラッククイックロックSRK-101GMカラーガンメタハブ側：モモ/スパルコ/NRG穴(6x70mm)ステアリング側：ナルディ・モモ・パーソナル等用(6x74mmと6x70mm)レンチン音なります！使用期間6ヶ月普段は別の車を主に乗っていたため使用頻度はかなり少なめとなります
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