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ワンオフツイストティーラーバー
商品番号 B61894856951
商品名

ワンオフツイストティーラーバー
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 15,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ワンオフで作ってもらったツイストティーラーバーです！ポスト幅約11.5cm立ち上がり約30cmプリバック約45cmハンドル幅約65cmになります！状態は試しに付けだたけで走行はしていません。ミニスイッチ用の加工済みです！よろしくお願いします！ショベルパンナックルスティードバルカンドラッグスターシャドウ
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