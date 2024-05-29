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cb900f cb750f ステップ一式
商品番号 V94856992340
商品名

cb900f cb750f ステップ一式
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 7,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

cb900fcb750fステップ一式になりますcb900fcからバックステップに換えて取り外しました。　軽く清掃しました。まだ磨けばきれいになると思います。マスターはショップでOHしてすぐ外しましたが外してしまった為付けて確実に動作するかはわかりません。　外した物を一式渡してもらいましたがボルト等足りない物があるかも知れないので足りない物はご用意お願いします。ステップゴム小破れあります。かなり古い物になりますのでご理解の程よろしくお願いいたします。
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