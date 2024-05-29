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商品詳細
cb900fcb750fステップ一式になりますcb900fcからバックステップに換えて取り外しました。 軽く清掃しました。まだ磨けばきれいになると思います。マスターはショップでOHしてすぐ外しましたが外してしまった為付けて確実に動作するかはわかりません。 外した物を一式渡してもらいましたがボルト等足りない物があるかも知れないので足りない物はご用意お願いします。ステップゴム小破れあります。かなり古い物になりますのでご理解の程よろしくお願いいたします。
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http://narcologia.ru/goods/response345442.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper888409.html
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cb900f cb750f ステップ一式-
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