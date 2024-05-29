マグナ50 、スラッシュカットマフラー

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デイトナ／マグナ５０用マフラー デイトナ／マグナ５０用マフラー

以前似たような物を購入し音が大きすぎて出品したにもかかわらず、デザインが好きで再度購入し、やはり音が大き過ぎるので再度出品します。傷や汚れがありますが使っていた割には綺麗な方だと思います。バッフルを見ると片方だけすすで黒くなっていますが片方は綺麗なのでおそらく綺麗な方はダミーだと思います。取り置きはしません。価格も高めに設定していますが売れなければ少しずつ下げていくので値下げ交渉は遠慮して下さい。発送の方も簡単な梱包で発送します。宜しくお願いしますが