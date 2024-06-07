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POLA BA 3Dコンシーラー02 12g (カバリングオレンジ)
商品番号 T39693827402
商品名

POLA BA 3Dコンシーラー02 12g (カバリングオレンジ)
ブランド名 ポーラ
特別価格 税込 2,166 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き有難う御座います^-^※箱は畳んで同梱します※POLABA3Dコンシーラー0212g(カバリングオレンジ)定価　6930円10月入荷分です〜■フォローして頂きましたらサンプルプレゼント(サンプルの指定は出来ません、お一人様につき一回限り)購入前に要コメント。■設定時の発送方法と異なる場合があります。■梱包資材の再利用、簡易包装にて発送させて頂きます。■24時間以内の発送を心がけております。(売切れた場合はお待ち頂く事もあります)■心地よい取引出來る様言葉遣いに気をつけております。■リピーター様割引き(100円引き)と大変お得な同梱割引きもさせて頂いております是非ご利用下さいませ。※リピ割、同梱割りは購入前必ずコメント下さい。コメント無い場合は対応出來ませんのでご注意ください。‼‼︎︎‼︎お願い‼︎‼︎‼︎お得な情報をいち早く受け取れるよう是非フォローもお願い致します。
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