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- 【Kさま】PRANAROM ペパーミント 10ml プラナロム 精油
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商品詳細
プラナロム社【標準】グレード精油を一度に複数お買い上げの場合、2本目以降を1本400円引きとさせて頂きますので、ご購入前に「コメント欄」へご連絡下さい。購入後のおまとめ、お値引きはできかねます。（複数購入割引以外のお値引きは、対応しておりません）■ペパーミント 10mlーーーーーー使用期限：写真2枚目ノート：トップ香り：フレッシュ、ミント系の香り禁忌：必ず注意事項をご確認ください。ーーーーーー♡相性のよいブレンド♡ オレンジ、グレープフルーツ・レモン メリッサ・レモングラス ラベンダー マジョラム・ローズマリー サイプレス・シダーウッド ベンゾイン などーーーーーープラナロム社のエッセンシャルオイルは、100％天然の植物から採油し、全て自社管理している 安全で確実なアロマセラピーのためのケモタイプ精油です。海外製品のため成分表はありませんが、品質に変わりはなくとても信頼できるものです。箱にダメージ、ラベルにヨレ等あることがございますので、ご理解の上ご購入お願い致します。送付時は、箱から出して暖衛材にくるんでお届けします。精油を一度に複数お買い上げの場合、2本目以降を1本400円引きとさせて頂きますので、ご購入前にコメント欄へご連絡下さい。購入後のおまとめ、お値引きはできませんのでご注意ください。（複数購入割引以外のお値引きは、対応しておりません）※注意事項※・アレルギーテストを行ってから使用してください・幼児の手の届かないところに保管してください・熱と光から遠ざけて保管してください・許可がない限り妊娠中や授乳中、乳幼児のお子さまには使用を控えましょう・頻発月経や月経過多の方は使用を控えましょう・敏感肌を刺激することがあります・高血圧の方は使用を控えましょう・てんかんの発作を起こすことがある方は使用を控えましょう・多量（高濃度）に用いるのは控えましょう ※大人でもブレンドする滴数の全体の10％、子どもは5％以下・いかなる場合でも責任を負う事はできません#プラナロム#PRANAROM#アロマ#エッセンシャルオイル#精油#リフレッシュ#ペパーミント他にも出品しておりますので、ぜひご覧下さい。#tttアロマ
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