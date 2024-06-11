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送料込★極美品 シャネル CHANEL エゴイスト プラチナム 50ml
商品番号 H99544541689
商品名

送料込★極美品 シャネル CHANEL エゴイスト プラチナム 50ml
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 3,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CHANELシャネルEGOISTPLATINUMエゴイストプラチナムオードトワレ50ml内容量:50ml残量:9.5割以上購入時期:2023年7月頃今年７月頃、購入したものです。価格は12000円くらいだったと思います。テスターで試した感じとイメージが違ったので、1度(2～3プッシュほど)しか使ってません。9.5割以上残量あります。※プチプチ梱包の上、らくらくメルカリ便にて発送致します。※ご質問等ありましたらコメントにてお願い致します。※中古、自宅保管品をご理解頂ける方、宜しくお願い致します。#シャネル#エゴイストプラチナム50ml#メイクアップ#シャネル
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