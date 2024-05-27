【未開封】クレバー クリアプロテイン ダイエット ピーチティー 252g 3袋

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商品詳細
コメントなしでご購入いただいてOKです！【商品の説明】CLEVERCLEARPROTEINダイエットピーチティー味252g3個セットです。●賞味期限：2024年9月●形状：粉末【おすすめポイント】●脂質ゼロ●グルコマンナン入りで満足感アップ●クリアだからスッキリゴクゴク飲める！●WPI100％のプロテインパウダー●1食置き換えダイエット●スッキリジューシーなピーチティー味【発送方法】簡易梱包のうえ、メルカリ便にて発送いたします。何かご不明な点がございましたら遠慮なくご質問ください。どうぞよろしくお願いいたします。プロテイン減量タンパク質ビタミン乳酸菌クエン酸食物繊維イヌリン
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